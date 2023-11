Machelen creëert geboortebos en toekomstbos

De gemeente Machelen en het Agentschap voor Natuur en Bos zijn begonnen met de aanleg van een geboortebos en een toekomstbos. Een perceel aan de Koningin Astridlaan moet zo een groene long worden in de gemeente. De plannen passen binnen het Bomencharter waarbij Machelen zich engageert om tegen volgend jaar meer dan 15.500 nieuwe bomen te planten.

“Een geboorteboom symboliseert het recht van elk kind op een groene en gezonde opvoeding,” klinkt het bij schepen van Milieu Magda Geeroms (N-VA) in Machelen. Het is ook een plek voor ouders om de geboorte van hun kinderen te vieren en te herdenken, want elke geboorteboom krijgt een duurzaam naamplaatje.

Vanaf nu zal er elk jaar een plantdag plaatsvinden voor alle kinderen die het voorgaande jaar geboren zijn. Ouders zullen daarvoor een persoonlijke uitnodiging krijgen. De eerste plantdag van afgelopen weekend was er eentje voor kinderen die tussen januari 2018 en december 2022 geboren of geadopteerd zijn in Machelen.

De aanleg van het geboortebos viel samen met het Boomweekend, waarvoor Machelen samenwerkt met het Agentschap Natuur en Bos om een gedenkwaardige jeugdplantactie te organiseren, met onder andere ook jongeren van JNM Midden-Brabant. Regiobeheerder Brabantse Wouden Patrick Huvenne: “Het geboortebos is goed voor 1 hectare extra bos. Op het aansluitend perceel planten we deze winter nog eens bijna 4 hectare bos bij. Die aanplant vormt een belangrijke aanzet voor het Toekomstbos dat zich op termijn verder zal ontwikkelen tot een belangrijke groene buffer in Machelen aan de westelijke kant van de E19.”