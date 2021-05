Machelen maakt eenrichtingsstraat van drukke Kerklaan

De gemeente Machelen voert inrichtingsverkeer in in een deel van de Kerklaan. Dat is een drukke baan die het centrum van Machelen verbindt met de Schaarbeeklei. Er komt ook een tonnagebeperking. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Kerklaan wordt een belangrijke straat in de herinrichting van de oude industriezone in Machelen. Langs de baan verrijzen vandaag al de eerste woonprojecten. “Het is de bedoeling dat de Kerklaan een stadsboulevard wordt”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys in Het Laatste Nieuws. “Langs beide kanten komen fiets- en voetpaden. Om de veiligheid te verhogen, zal je in de toekomst tussen de Woluwelaan en de Rittwegerlaan alleen maar richting Vilvoorde kunnen rijden.”

Wanneer het eenrichtingsverkeer ingevoerd wordt, is nog niet precies duidelijk. Volgens de gemeente Machelen zal het wel pas na de heraanleg van de Kerklaan zijn. Die moet in het najaar klaar zijn. Om het zwaar verkeer te weren, voert Machelen ook een tonnagebeperking in op het deel van de Kerklaan. Op termijn wordt ook bekeken of er tussen de Rittwegerlaan en de Schaarbeeklei extra verkeersmaatregelen moeten komen.