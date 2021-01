Machelen op weg naar onbestuurbaarheid?

Machelen zit in een diepe politieke crisis. De gemeente moet deze legislatuur voort met vier in plaats van vijf schepenen. De gemeenteraad heeft gisteravond beslist om het mandaat van de ontslagnemende schepen voor CD&V Karina Rombauts niet opnieuw in te vullen. Dat is volgens Rombauts een wraakactie omdat zij weigert de akte te tekenen waarin haar partijgenoot Marc Grootjans voorgedragen wordt als burgemeester. Door de tweestrijd in de Machelse CD&V dreigt de gemeente onbestuurbaar te worden.

CD&V'ers Veysel Top, Samia Benhomaid en Karina Rombauts waren gisteravond samen met onafhankelijk gemeenteraadslid Dina Ponticello de enige vier gemeenteraadsleden die ja stemden om het schepenambt van de ontslagnemende Rombauts opnieuw in te vullen. Normaal zou Veysel Top haar opvolgen. Die drie gemeenteraadsleden van CD&V weigeren nu ook om de voordrachtsakte die partijgenoot Marc Grootjans tot burgemeester zou benoemen, te ondertekenen.

"Er is de voorbije maanden te veel gebeurd waardoor ik de voordracht van Grootjans principieel niet kan steunen. De dag voor mijn eedaflegging dreigde Grootjans ermee om samen met twee partijgenoten onafhankelijk te zetelen als ik burgemeester zou worden. Hij speelt al maanden politieke spelletjes en hecht enkel belang aan macht en zijn imago", is de snoeiharde kritiek van Rombauts aan het adres van waarnemend burgemeester Marc Grootjans.

Marc Grootjans noemt de weigering van Rombauts om de voordrachtsakte te ondertekenen op zijn beurt een wraakactie van Rombauts. Hij ontkent in Het Laatste Nieuws wel dat hij Rombauts onder druk heeft gezet. Volgens Grootjans verdient Top het schepenmandaat niet omdat hij de voordrachtsakte weigert te ondertekenen en is er daarom besloten om met een schepen minder verder te gaan. Door de tweestrijd binnen CD&V dreigt Machelen onbestuurbaar te worden. De mogelijkheid bestaat dat de meerderheid in Machelen straks maar 11 of 12 van de 25 zetels overhoudt. De oppositie, het kartel sp.a-Spirit-Groen, ziet alles met lede ogen aan.

"Het is duidelijk dat bij CD&V twee kampen zijn. Wij hebben tegen de invulling van het schepenambt gestemd omdat er alleen maar ruzie gemaakt wordt in het college. Er wordt geen beleid gevoerd terwijl de financiële toestand van de gemeente heel slecht is", zegt voormalig burgemeester en gemeenteraadslid Jean-Pierre De Groef. "De inwoners verdienen beter. We dreigen regelrecht naar de onbestuurbaarheid te gaan. De provinciegouverneur zal moeten ingrijpen en kijken hoe die onbestuurbaarheid ongedaan gemaakt kan worden, eventueel met deze meerderheid of met een nieuwe meerderheid."