Machelen richt tijdelijke sportvelden in: "Welzijn van jongeren staat onder druk"

De tijdelijke sportvelden zijn voorzien aan de Bosveldsite in Machelen en het park van Diegem. Tot 23 april staan er alvast voetbaldoelen en basketringen zodat er volop gespeeld kan worden. “Investeren in kinderen en jongeren is meer dan ooit nodig in coronatijden waar hun welzijn permanent onder druk staat”, zegt sportschepen Ingrid Deblock (CD&V). “Op deze manier willen we een antwoord bieden op de vraag van jongeren naar meer ontspanningsmogelijkheden in onze gemeente."

De 16-jarige Ilyasse Akaychouch is ‘peter’ van het sportveld in Diegem.“Wij vonden dat er maar weinig te beleven viel voor ons in Diegem. De jongeren hebben drie weken geen les en alles dicht is”, legt hij uit. “Hier zijn veel kwetsbare jongeren die graag voetballen. Een voetbalpleintje was voor ons de perfecte oplossing. We proberen plezier te beleven en ook samen te spelen met iedereen, van welke cultuur of religie ze ook mogen zijn."

Het gemeentebestuur zorgt ook voor extra permanente sportmogelijkheden. In het park van Diegem wordt nog voord de zomer een mini-voetbaldveldje en basketbalveld ingericht. Aan de ligweide in het park aan de Bosveldsite worden vanaf de maand mei dan weer voetbaldoelen en volleybalnetten geplaatst.