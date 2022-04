Machelen stemt moties rond personeelstekort politie en asielcentrum Diegem

In een motie die gestemd werd tijdens de gemeenteraad vraagt Machelen dat de federale regering onmiddellijk actie onderneemt om het structurele personeelstekort bij de politie aan te pakken. 13 korpschefs van Halle-Vilvoorde schreven daarover onlangs een open brief. Concreet vraagt Machelen dat de agenten in Halle-Vilvoorde een zogenaamde randpremie zouden krijgen om zo het loonverschil met de Brusselse agenten te compenseren. Verder keurde de gemeenteraad ook een motie goed tegen de komst van een open asielcentrum voor 375 personen in een leegstaand hotel in Diegem. Machelen verwijst naar de mogelijke risico's op het vlak van veiligheid en de onderbemanning van de politiediensten.