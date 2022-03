Mack Rutherford (16) bereidt zich voor op solovlucht rond de wereld

Enkele maanden na grote zus Zara maakt ook Mack Rutherford uit Sint-Genesius-Rode zich klaar voor zijn solovlucht rond de wereld. Als de 16-jarige Mack slaagt in zijn missie, wordt hij de jongste ooit die dat voor mekaar krijgt. In Oostende trainde hij gisteren voor als het toch fout zou lopen.

In september vorig jaar behaalde Mack zijn pilotenbrevet als 15-jarige. Hij is daardoor de jongste mannelijke piloot ter wereld, maar hij wil nog een stap verder gaan. Zijn zus Zara Rutherford, die vorig jaar als jongste vrouwelijke solopiloot de wereld rondvloog, was zijn bron van inspiratie. "Ik wil tonen dat jonge mensen uitzonderlijke dingen kunnen doen, daarvoor hoef je geen 18 te zijn", zegt Mack.

Anders dan zijn zus, wil Mack van oost naar west vliegen. Hij vertrekt komende dinsdag in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waarna hij richting Afrika, het Midden-Oosten, Rusland, via de Verenigde Staten en Canada terug naar huis wil vliegen. Heel het gezin van Mack en Zara is gepassioneerd door vliegen. Hun ouders zijn ook piloot.

Zo'n reis is niet zonder risico's. Daarom stoomt hij zich klaar in het trainingscentrum van Oostende ter voorbereiding op eventuele gevaren onderweg. Als alles goed gaat, zou zijn solovlucht zo'n drie maanden duren en breekt hij het huidige wereldrecord op naam van de 18-jarige Brit Travis Ludlow. Mack Rutherford zal daardoor niet enkel de jongste man, maar ook de jongste persoon zijn die een soloreis rond de wereld gemaakt heeft.

Foto: FB Mack Rutherford