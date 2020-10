Maggie De Block: “Voor het eerst in mijn leven een normaal werkritme”

9 jaar ministerschap heeft Maggie De Block uit Merchtem erop zitten. Vorige week ruilde zich haar ministerpost in voor een zitje in de Kamer.”Negen jaar minister zijn, het is meer dan goed geweest”, blikt Maggie De Block terug.

“Na negen jaar is het goed om de fakkel door te geven. Ik ben blij dat Eva De Bleeker van mijn streek Halle-Vilvoorde nu als Staatssecretaris van Begroting eraan begint. Negen jaar als minister, dag en nacht, is echt wel genoeg.” De Block is nu fractievoorzitter voor Open VLD in de Kamer. “Ik ga ook voor die job voluit, maar ik denk dat ik nu misschien voor de eerste keer in mijn leven een beetje normaler werkritme zal hebben. Mijn familie, mijn gezin en mijn kleinkind zullen daar wel blij mee zijn.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws vanaf 18u.