Man bekent verschillende brandstichtingen in Bever

Een inwoner van Bever heeft drie brandstichtingen bekend nadat hij werd opgepakt door de politie. De laatste feiten dateren van eind vorige maand, toen er brand uitbrak in een loods in Bever. De man bekende ook twee andere gelijkaardige brandstichtingen, eveneens in Bever.

In de nacht van 24 op 25 september moet de brandweer een brand blussen in een loods in Burght in Bever. Twee tractoren kunnen nog net in veiligheid gebracht worden en niemand raakt gewond, ook geen dieren. De brandweer is wel urenlang in de weer om het stro te blussen. Al snel wordt gedacht aan brandstichting. Een brandweerman legt ook een link met een eerdere brand. “Hij merkte op dat hij twee jaar eerder al eens een soortgelijke brand moest blussen in een andere loods van dezelfde landbouwer. Die landbouwer meldde ons dat een man hem al schreeuwend wakker maakte om te zeggen dat zijn loods in brand stond”, klinkt het bij de politiezone Pajottenland.

Als de politie de identiteit van de man natrekt, blijkt die al gekend te zijn voor brandstichting. Een huiszoeking bij de verdachte levert niets op, de man wordt niet aangetroffen in zijn woning. De betrokkene wordt alsnog aangetroffen bij een huisbezoek in een dossier rond dierenwelzijn.“Na uitgebreid verhoor is hij overgegaan tot bekentenissen en bevestigde de brandstichting, net als twee gelijkaardige feiten een jaar eerder in Akrenbos”, aldus de politie. Volgens Het Laatste Nieuws werd de man na verhoor vrijgelaten, maar wordt hij nauw opgevolgd door de politie.