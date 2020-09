Man krijgt 25 jaar cel voor doodsteken ex-partner uit Overijse

Het Hof van Assisen in Leuven heeft James Ololo veroordeeld tot 25 jaar cel voor het neersteken van zijn ex-partner. De nu 58-jarige Ololo stak in 2017 Elizabeth Wafusa met drie messteken dood in haar woning in Overijse.

Begin 2017 startte Elizabeth Wafusa een procedure om haar ex-partner James Ololo uit haar woning in Overijse te laten zetten. Op 4 oktober 2017 bereikten de ruzies een hoogtepunt. Ololo stak de 53-jarige Wafusa met drie messteken neer, waaronder één keer in de hals. Op het assisenproces pleitte de verdediging dat Ololo opzettelijke slagen heeft toegebracht met de dood tot gevolg, maar niet de bedoeling had om Wafusa te doden. De verdediging wees ook op het blanco strafblad van de Nederlander van Keniaanse origine op het moment van de feiten.

Maar de jury houdt in de strafmaat rekening met de bijzondere ernst en zwaarwichtigheid van de feiten. Het Hof van Assisen vindt Ololo schuldig aan doodslag en veroordeelt de man tot 25 jaar cel. “Er is ook rekening gehouden met zijn narcistische persoonlijkheid die het leven heeft ontnomen van een geliefde moeder en zuster. Hij vertoonde een gebrek aan spijt en empathie tegenover het slachtoffer en haar familie.”, las voorzitter Aelbrecht het arrest voor.

De assisenjury had een drietal uur nodig om de strafmaat te bepalen. Ololo, die al in drie jaar in de gevangenis zit, kan ten vroegste in 2025 vrijkomen.