Man levensgevaarlijk gewond bij appartementsbrand

In de Nijverheidsstraat in Vilvoorde heeft afgelopen nacht een zware uitslaande brand gewoed in een appartementsgebouw. Een 62-jarige bewoner verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

Het vuur ontstond rond 23.40 uur op het eerste verdiep van het appartement. Er ontwikkelde zich al heel snel een uitslaande brand. De brandweer moest tijdens de bluswerken een 62-jarige bewoner op het tweede verdiep evacueren nadat hij bevangen raakte door de rook. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen stabiel. De andere bewoners bleven ongedeerd. Er is heel veel rook- en blusschade in heel het gebouw waardoor het onbewoonbaar is. De brand is veroorzaakt door een batterij van een elektrische fiets.