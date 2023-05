Man neergeschoten en ontvoerd in Zellik

Vannacht is in de Frans Thirrystraat een man neergeschoten aan een appartementsgebouw. Volgens getuigen zouden de daders het slachtoffer nadien in hun wagen hebben meegenomen.

“Vannacht rond half één heeft zich een schietpartij voorgedaan aan een appartementsgebouw in de Frans Thirrystraat in Zellik”, laat het parket Halle-Vilvoorde weten. “Volgens getuigen zouden twee personen op de openbare weg een man hebben neergeschoten, hem vervolgens in hun voertuig hebben gelegd en nadien de vlucht hebben genomen.” Het parket Halle-Vilvoorde stuurde het labo ter plaatse samen met een wapendeskundige. “Naast verschillende hulzen van verschillende kalibers werd ook een geladen handvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Ter plaatse werden minstens 8 kogelimpacten vastgesteld in woningen en wagens aan beide kanten van de straat.”