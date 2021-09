Man overlijdt na klap tegen stilstaande vrachtwagen

Afgelopen nacht is er een dode gevallen bij een verkeersongeval op de Schaarbeeklei in Vilvoorde. Een wagen reed tegen hoge snelheid achteraan in op een vrachtwagen die stond te wachten aan een rood licht. De bestuurder overleefde de klap niet.

Het ongeval deed zich voor aan de tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de vroegere Renault-fabriek. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat een voertuig een vrachtwagen met oplegger stonden te wachten voor het rode licht. Een ander voertuig is achteraan ingereden op die oplegger", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "De bestuurder is een man van 35 jaar uit Zemst. Hij leefde in eerste instantie nog, maar overleed alsnog ter plaatse."

Volgens de verkeersdeskundige is de bestuurder met hoge snelheid ingereden op de oplegger. "Er waren geen remsporen aanwezig. Zowel de straatverlichting als de verkeerslichten op het kruispunt waren correct in werking, en het voertuig vertoonde geen technische defecten. Waarom de man niet afgeremd heeft weten we niet, maar in ieder geval treft de bestuurder van de oplegger dus geen schuld", besluit Vercarre.

Foto: Google Maps