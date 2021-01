Man springt met dochter in de arm van viaduct Vilvoorde

In Vilvoorde is afgelopen nacht een man met zijn dochtertje van zes van het viaduct gesprongen. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. Beide slachtoffers waren op slag dood. Alles wijst op een gezinsdrama.

De 35-jarige man uit Willebroek zou rond vier uur vannacht gestopt zijn op het viaduct in Vilvoorde. Met behulp van een trapladder zou hij samen met zijn dochter van 6 jaar over de geluidswand zijn gekropen en naar beneden zijn gesprongen. "Een getuige vond daarna hun lichamen op straat en verwittigde de hulpdiensten. We hebben een onderzoek geopend voor moord, ook al is de man overleden”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde.

De technische recherche van de federale politie, de wetsdokter en het parket en de onderzoeksrechter zijn ter plaatse gekomen. Er zijn volgens het parket voorlopig geen aanwijzingen dat er nog een derde bij betrokken zou zijn. Wat het precieze motief van de feiten is, is nog niet duidelijk. De man laat een 13-jarige dochter uit een eerder huwelijk achter. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is.

Bij de man thuis werd een afscheidsbrief aangetroffen. "Maandag bleek de mama van het meisje een aangifte gedaan te hebben bij de politie, omdat ze vreesde dat de man hun kind iets zou aandoen", aldus Vercarre. "De man werd gearresteerd en verhoord, maar er bleken geen verontrustende elementen te zijn om te vrezen dat hij inderdaad iets concreets van plan zou zijn."

De man werd vrijgelaten na verhoor. Het parket van Antwerpen heeft wel nog sociale onderzoeken bevolen voor het gezin, zodat zij verder opgevolgd konden worden. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be