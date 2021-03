Man uit Herne die revolver leegschoot op ongewapend slachtoffer moet onmiddellijk voor 7 jaar de cel in

Een dertiger uit Herne die in februari 2018 zijn revolver leegschoot op een gewonde, ongewapende man is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 7 jaar. De rechter sprak ook de onmiddellijke aanhouding uit van de beklaagde. Die was niet aanwezig was op de uitspraak.

In de nacht van 2 op 3 februari 2018 trokken vijf mannen naar de woning van de beklaagde in de Manhovestraat in Herne. De groep wilde een discussie aangaan met de bewoner, maar die kwam onmiddellijk met een vuurwapen naar buiten. Toen één van de mannen die buiten stonden, over het tuinhek wilde kruipen, kreeg hij een slag op het hoofd van het wapen. Een tweede man schoot te hulp en werd meteen neergeschoten. Hij kreeg een kogel in de buik.

Daarna keerde de beklaagde terug naar het eerste slachtoffer, dat nog op de grond lag, en schoot hij zijn revolver leeg op de man. Het ongewapende slachtoffer werd onder andere geraakt in de borst, de arm en de buik. Daarna wilde de beklaagde de man nog te lijf gaan met een hamer, maar zijn vriendin weerhield hem daarvan.

Volgens de advocaat van de man uit Herne handelde zijn cliënt uit wettige verdediging, maar die argumentatie veegde de rechter van tafel. Die was van oordeel dat de beklaagde de intentie had om te doden en veroordeelde hem tot een effectieve gevangenisstraf van 6 jaar voor de schietpartij en 1 jaar cel voor illegaal wapenbezit. De rechter sprak daarenboven ook zijn onmiddellijke aanhouding uit.