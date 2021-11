Man uit Rode riskeert 20 jaar cel voor kindermisbruik

De feiten kwam pas in september vorig jaar aan het licht toen een 17-jarig meisje haar leerkracht in vertrouwen nam na een klasgesprek over seksueel misbruik. Het meisje werd toen al bijna twaalf jaar lang misbruikt. Het parket eist 10 jaar cel tegen de man met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van nog eens 10 jaar.

“Pure horror’, zo omschreef de openbaar aanklager van het parket van Halle-Vilvoorde het dossier bij aanvang van het proces. “Elk mens met een greintje empathie wordt stil van wat er hier allemaal is gebeurd. In een periode van 18 jaar zijn zeven jonge kinderen misbruikt door een man die zich opwierp als een soort van surrogaatgrootvader.”

Tussen 2002 en 2019 maakte de inmiddels 62-jarige man uit Sint-Genesius-Rode zich schuldig aan de aanranding en verkrachting van verschillende jonge meisjes. Feiten die de man vandaag op zijn proces ook niet ontkende. Uit de verklaringen van de families van de slachtoffertjes blijkt dat de man er telkens in slaagde om een vertrouwensrol op te nemen binnen het gezin. “Mijn cliënte had geen vader”, pleitte meester Saskia Kerkhofs voor de moeder van een van de misbruikte meisjes. “Ze leerde de beklaagde kennen tijdens een vakantie op een camping in Dinant. Hij mat zich een vaderrol aan en won het vertrouwen. Hij was vaak aanwezig en bleef regelmatig op de kinderen passen, die hem als hun grootvader beschouwden."

De openbaar aanklager zag geen verzachtende omstandigheden voor de beklaagde, op het blanco strafblad na. “Maar zelfs dat is weinig waard, als je beseft dat hij bijna twee decennia lang ongestoord zijn gang is kunnen gaan. Uit het psychiatrisch verslag blijkt bovendien dat hij geen probleembesef kent en hij op een egoïstische manier zijn eigen seksueel plezier is blijven nastreven. Ik vorder een opsluiting van 10 jaar, een ontzegging van het recht om deel te nemen aan activiteiten met minderjarigen en een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 10 jaar.” Het vonnis in de zaak valt op 23 december.