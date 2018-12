Manke postbedeling regio Ternat door te weinig personeel

Dat de toestand wel degelijk ernstig is, blijkt uit een gesprek dat RINGtv had met een postbode die anoniem wenst te blijven. Volgens de man zouden in Liedekerke vorige week alle rondes zijn blijven liggen. De situatie is een gevolg van het gebrek aan personeel in het verdeelcentrum van Ternat. En als gevolg van dat tekort aan personeel, wordt de ruime regio van Ternat getroffen, zo ook de gemeenten Liedekerke en Dilbeek.

Bpost stelt wel een aantal maatregelen in het vooruitzicht. Zo wil Bpost het traject om in te stappen, verkorten. Zo zou iemand al op 3 dagen tijd kunnen worden ingeschakeld, met een goede opleiding en een contract van onbepaalde duur. Ook mensen zonder rijbewijs kunnen meteen worden ingezet in de fietsrondes.