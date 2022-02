Manuela Gaggini, een amazone uit Grimbergen, is de lopslopende honden in het Zoniënwoud. Al drie keer werd ze aangevallen. Uit een Facebook-groep die ze heeft opgericht, blijkt dat Manuela lang niet de enige is. Leden van de groep vragen dat baasjes hun hond aan de leiband houden om gevaarlijke situaties te vermijden.

Manuela is loslopende honden in Zoniënwoud beu: “Al drie keer aangevallen”

Amazone Manuela trekt regelmatig met haar paard naar het Zoniënwoud. Onlangs werd ze er voor de derde keer aangevallen door een loslopende hond. Eind januari richtte ze daarom een Facebook-groep op. Die telt vandaag zo’n 100 leden. “Ik ben dus niet de enige die aangevallen word”, zegt Manuela aan BRUZZ. “Ik hou van honden, maar het is enorm gevaarlijk als ze zomaar vrij rondlopen, zeker in zones waar dat niet is toegelaten.”

Sinds de coronacrisis zijn er meer wandelaars, fietsers en ruiters in het bos, waardoor ook het aantal incidenten stijgt. In het verleden werden al regelmatig sensibiliseringscampagnes op poten gezet die baasjes moeten waarschuwen om hun honden aan de leiband te houden. Al is de regelgeving onduidelijk. In het Vlaamse en Waalse deel van het Zoniënwoud moeten honden verplicht aan de leiband, behalve in enkele afgebakende hondenlosloopzones. In het Brusselse deel is die verplichting er niet.

Leefmilieu Brussel denkt er daarom aan om de regels op elkaar af te stemmen. Iets waar de Stichting Zoniënwoud, het samenwerkingsverband rond het bos tussen de drie gewesten, niet meteen nee op zegt. “We willen met alle gebruikers en beheerders nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het bos voor iedereen een aangename plek blijft. Als iedereen probeert rekening met elkaar te houden, kunnen veel conflicten vermeden worden. Goed gedrag moedigt goed gedrag aan”, aldus Sanne De Troyer van Stichting Zoniënwoud aan BRUZZ.