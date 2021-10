Marc en laatstejaars Atheneum Halle verzorgen haar slachtoffers overstromingen

Kapper Marc Dekegel uit Halle vertoeft vandaag samen met tien leerlingen Haartooi van het GO Technisch Atheneum Halle een hele dag in Goffontaine. Ze verzorgen er het haar van de plaatselijke inwoners. Goffontaine werd afgelopen zwaar getroffen door watersnood. “De mensen daar hebben niet alleen materiële steun nodig”, zegt Marc.

Kappers zonder Grenzen. Onder dat motto vertoeft Marc Dekegel samen met tien laatstejaars van het GO Technisch Atheneum in Halle een hele dag in Goffontaine. Ze kappen er de haren en verzorgen er de handen en nagels van mensen die getroffen zijn door het noodweer afgelopen zomer. “Het is belangrijk dat de inwoners de draad van het leven opnieuw oppikken”, getuigt Marc Dekegel vanuit Wallonië. “Bij de kapper gaan heeft ook een sociaal aspect. Voor veel mensen kan het een uitlaatklep zijn voor al hun emoties.”

Tijdens het kappen kunnen de inwoners hun hart luchten en worden ze verwend na enkele moeilijke maanden. Het team uit Halle denkt er vandaag zo’n 50 inwoners te kunnen verzorgen. “Het is beredderen in een legertent en met beperkte uitrusting. Voor de leerlingen is het een speciale belevenis, want er is geen stromend water. Ze moeten haar afspoelen met een potje en water zelf verwarmen.”