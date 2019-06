Maria (97) maakt paraglide-droom waar

Maria droomde er als kind al van om te kunnen vliegen en vandaag ging haar droom in vervulling. Dat kon dankzij 'What matters for you'. Zo heet het project waarmee de initiatiefnemers alle mogelijke dromen voor bejaarden willen realiseren. Een echte parapentevlucht zou medisch niet meteen verantwoord zijn voor Maria, maar dankzij de technologie van virtuele realiteit kon ze toch ervaren hoe het voelt om door de lucht te zoeven.

