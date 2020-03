Mariaprocessie is derde grote evenement dat in Halle geannuleerd wordt

Normaal gezien zou de Mariaprocessie dit jaar uitgaan op zondag 31 mei. Met wat geluk zijn de coronaperikelen op dat ogenblik voorbij. Maar aan zo’n processie gaan maanden van voorbereiding vooraf. En die kan het Broederschap van O.L.-Vrouw van Halle momenteel niet treffen door de strenge coronamaatregelen.

Andere prioriteiten

Onder meer de opbouw van de wagens, het in orde brengen van de historische kleding, het overleg met de verenigingen en scholen…. Al deze voorbereidingen werden uit voorzorg ‘on hold’ gezet. De timing wordt echter te krap om alles klaar te krijgen tegen 31 mei. De broederschap is er zich ook van bewust dat alle verenigingen en zeker de scholen binnenkort andere prioriteiten zullen hebben dan een deelname aan de processie. Daarom is beslist om het evenement dit jaar te schrappen. Indien de coronamaatregelen op 31 mei niet meer van kracht zijn, zal de Broederschap van O.L.-Vrouw mogelijk een kleine plechtigheid organiseren en een rondgang met het Mariabeeld. Maar het is nog te vroeg en ook te voorbarig om daar al details over te geven. Veiligheid en gezondheid gaan de komende weken en maanden boven al de rest.

In 2018 was de Mariaprocessie het hoogtepunt van het feestjaar ‘Halle, 750 jaar Mariastad’. Naar aanleiding hiervan werd de processie grondig vernieuwd en kreeg Halle het bezoek van enkele eregasten zoals kardinaal De Kesel en koningin Mathilde.

Foto: archief