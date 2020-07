Markt Ternat even omgetoverd in openluchtcinema

Eén voor één kregen de verschillende wagens een plaatsje voor het witte doek op de markt van Ternat. Op het programma: Grease. “Naar de bioscoop gaan in een grote zaal met massa volk, daar ben ik eerlijk gezegd wat bang voor”, zegt bezoeker David Peter Dooms. “Hier zitten we allemaal in onze eigen bubbel. Je blijft in de auto en moet geen mondmasker dragen. Dat maakt het toch aangenaam. Het is alsof corona even niet bestaat”, vult Anke Van Der Smissen aan.

Buurtbewoners die de film snel even willen meepikken zijn eraan voor de moeite, het geluid komt in elke auto afzonderlijk binnen via de autoradio. Ook aan snacks en drinken werd gedacht. Bij het aankomen konden bezoekers iets bestellen door een formulier in te vullen. Die bestelling werd dan vervolgens aan de auto geleverd. Zo moesten mensen hun bubbel niet uit.

“We hebben die vraag gesteld aan alle cateraars en horecazaken in het centrum. Er zijn er enkelen op ingegaan, op die manier proberen we ook hen wat extra te kunnen ondersteunen”, zegt schepen van Vrije Tijd Timo Schoukens (Voor Ternat). “We proberen er voor de Ternattenaren toch een aangename zomer van te maken. Er zijn stewards om alles in goede banen te leiden. Dus het leek ons een heel mooi initiatief binnen de maatregelen die gelden.”

Wie zelf ook eens naar een drive-in film in Ternat wil gaan kijken, krijgt nog één kans op donderdag 27 augustus.