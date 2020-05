Markt Zaventem bijt spits af

Vanaf vandaag mogen er weer markten georganiseerd worden, tenminste als ze beperkt blijven tot 50 kramen. De voorbije weken werden in een aantal dorpen wel bescheiden marktjes gehouden met voeding maar voor een volwaardige markt met alles er op en eraan was het wachten tot vanmorgen. In onze regio mocht Zaventem de spits afbijten.