Marters viseren auto’s van in Merchtemse gehucht Bollebeek

In de Koolterstraat in het Merchtemse gehucht Bollebeek hebben één of meerdere marters heel wat schade toegebracht onder de motorkap van minstens vijf geparkeerde wagens. De buurtbewoners roepen op om voorzichtig te zijn en je motorkap regelmatig te openen en de motor op schade te checken.

Toen Johan Waegeman zijn batterij moest laten vervangen, merkte de technieker heel fijne haartjes onder de motorkap op. “Hij zei me dat een marter zich hier ’s nachts komt verstoppen onder de motorkap”, zegt Johan. “Ik had die haartjes eerst zelf niet opgemerkt, zo fijn zijn ze. Ik heb verder geen schade en zal mijn wagen binnen parkeren in de garage, daar kan de marter niet aan. Mijn auto stond toevallig drie dagen buiten en ik had prijs.”

Johan verwittigde de buren en die hebben minder geluk. “Er is wel heel wat schade. Het diertje heeft gaten in de isolatie gebeten. We hebben geluk dat we het dankzij die technieker bij Johan per toeval hebben ontdekt en dat er nog geen olieleidingen van de remmen zijn stukgebeten, want zo zou je plots niet meer kunnen remmen, wat uiteraard gevaarlijk is”, zegt buurvrouw Monique.

Inmiddels blijkt dat er in de buurt in totaal minstens vijf wagens zijn waar een marter onder de motorkap heeft gezeten. Maar het kunnen er meer zijn, want mensen checken niet altijd hun motor. Johan doet dan ook een oproep aan de buurtbewoners. “Ik zou aan de mensen hier in de straat willen zeggen om regelmatig hun remmen te testen en de motorkap eens te openen om te zien of je geen schade hebt.”