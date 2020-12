Massa Nieuwjaarstaarten rollen van de band in Mollem

Tradities zijn er om in ere te houden. Dat merken ze goed bij patisseriebedrijf Eclair in Mollem, deelgemeente van Asse. Met Kerstmis vlogen de kerststronken de deur uit en ook voor Nieuwjaar grijpt de Vlaming terug naar een klassieker: het Nieuwjaarshart. Al zien die door de coronacrisis er wel kleiner uit dan anders.

Het is alle hens aan dek bij Patisserie Eclair in Mollem. De bestellingen stromen binnen, de taarten worden er aan de lopende band gemaakt. “Dir jaar worden hier ongeveer 60.000 Nieuwjaarstaarten gemaakt. Omgerekend gaat het om zo’n 240.000 individuele porties”, zegt Danny Van De Voorde van Patisserie Eclair. “Belgen zijn Bourgondiërs. Bij het feestmenu hoort een dessert. Het is een traditie die in ere wordt gehouden, ook in tijden van COVID-19.”

Maar de coronacrisis heeft wel een invloed op de vorm van de taarten. “Ons moederbedrijf Carrefour heeft alle bestellingen voor grote taarten van 12 personen geannuleerd en kleinere taarten van maximaal zes personen besteld”, legt Van De Voorde uit. “Maar in aantallen blijft de verkoop hetzelfde. Wat leuk is voor de klant is dat ze met de kleinere taarten meer variatie hebben. In plaats van een grote taart kunnen ze hun bubbel nu twee taarten met verschillende smaken aanbieden.”

Een blik achter de schermen bij Patisserie Eclair krijg je vanavond in ons Nieuws.