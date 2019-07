Mathilde (105) oudste inwoner van Vilvoorde

Het was feest vandaag in het welzijnscentrum Rietdijk in Vilvoorde. Mathilde Peetermans werd er vandaag in de bloemetjes gezet. Gisteren, op de nationale feestdag, werd ze 105 jaar. Mathilde is daarmee de oudste inwoner van de stad Vilvoorde.