De tweedehandswinkel aan de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos is tijdelijk verhuisd naar het Jeugd Ontmoetingscentrum (JOC) aan de Guido Gezellelaan, waar de winkel met een pop-up start. De winkel in de Mechelseweg wordt verbouwd en zal tegen volgende zomer dubbel zo groot zijn.