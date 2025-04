Lucas Coenen wint eerste Grote Prijs in MXGP: "Ik wist dat ik dit kon"

In zijn eerste seizoen in de MXGP toont Coenen wat hij in zijn mars heeft. Het 18-jarige toptalent won eerder al enkele manches, maar de eindwinst in een GP bleef uit. Tot nu, want in Zwitserland reed hij op zijn KTM autoritair naar de overwinning. In de algemene tussenstand klimt Coenen naar de 3de plaats, achter Gajser en Febvre. "Ik wist dat ik dit kon", zei Coenen na afloop van de Grote Prijs. "Twee manches winnen en twee keer de kopstart nemen is mooi, maar we moeten gewoon rustig blijven doorwerken en constant worden in de prestaties."