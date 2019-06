Meer bezoekers dan ooit én een prijs voor Africamuseum

Het Africamuseum in Tervuren kreeg sinds de heropening op 8 december vorig jaar al 240.000 bezoekers over de vloer. Dat zijn er bijna 900 per week. “Dit overtreft ruimschoots alle verwachten,” klinkt het bij het museum.

Nadat het Africamuseum vijf jaar lang de deuren dicht hield voor een grootscheepse renovatie heeft het sinds de heropening vier keer zoveel bezoekers als voorheen.

Dit is niet het enige goeie nieuws dat het museum te melden heeft. Samen met de Regie der Gebouwen kreeg het Africamuseum een Publica Award in de categorie ‘Heritage and Architecture’. In dezelfde categorie kreeg het museum ook de publieksprijs. De Publica Awards werden donderdag voor de vierde keer uitgereikt. De prijzen bekronen de beste overheidsprojecten.