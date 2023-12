Meer dan 100 maatschappelijk werkers bevestigen: “OCMW's overstelpt omdat vakbonden steeds moeilijker bereikbaar zijn”

Vakbonden zijn in Halle-Vilvoorde steeds moeilijker bereikbaar, waardoor werkzoekenden massaal aankloppen bij de OCMW’s om voorschotten te vragen op hun uitkering. Dat zegt voorzitter Armand Hermans van de Regionale Zorgraad Halle-Vilvoorde. Hij trekt aan de alarmbel. “Vakbonden moeten dringend investeren in hun bereikbaarheid”, zegt Hermans.

In Halle-Vilvoorde zijn er 16.500 werkzoekenden, waarvan 12.000 tussen 25 en 59 jaar. Dat zijn heel veel mensen en dus ook veel dossiers, waarvan er steeds meer doorstromen naar de OCMW’s. “In een ideale wereld zouden OCMW’s geen voorschotten moeten uitbetalen aan werkzoekenden”, zegt voorzitter Armand Hermans van de Regionale Zorgraad Halle-Vilvoorde. “De werkzoekende dient zijn dossier in bij de overheid of vakbond, waarna de uitkering na goedkeuring volgt. Maar als een dossier te lang aansleept, dan kloppen de mensen bij het OCMW aan, dat dan een voorschot op de uitkering uitbetaalt.”

In Wemmel ging het vroeger om een handvol dossiers, maar in vijf weken tijd is dat aantal gestegen naar twaalf. Uit een enquête blijkt dat meer dan honderd maatschappelijk werkers van OCMW’s in 24 gemeenten problemen ondervinden om de vakbonden te bereiken voor een dossier. “Er wordt ons gezegd dat er een personeelstekort te zou zijn, maar dit kan niet blijven duren. Via telefoon krijgen ze vaak een bezettoon, wordt er niet opgenomen, krijgen ze heel lang wachtmuziekjes te horen of worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Mails worden vaak niet, heel laat of onvolledig beantwoord. Er wordt steeds meer op afspraak gewerkt, maar de wachttijden zijn aanzienlijk.”

Automatisch antwoord

We probeerden het ACV -de grootste vakbond- zelf te contacteren, maar kwamen na urenlang proberen van een kale reis terug. Verschillende oproepen naar drie algemene telefoonnummers resulteren bij twee nummers telkens in volgend automatisch antwoord: “Omwille van een te hoog aantal oproepen, kunnen we uw oproep niet beantwoorden. Probeer het later opnieuw.” Een oproep naar het derde telefoonnummer blijft gewoon onbeantwoord; er nam niemand op. Een tekstbericht werd automatisch beantwoord met een link naar de pagina met dezelfde diensten en telefoonnummers.

Bij het ABVV krijgen we wel gehoor. “Het klopt dat verschillende vakbonden tijdens en na corona afbouwden in hun bereikbaarheid, maar het ABVV investeerde daar net wél in”, zegt woordvoerder Steven Marchand van het ABVV Vlaams-Brabant. “Wij breiden ons kantorennet wel nog uit en hebben voor OCMW-diensten een speciaal e-mailadres voor opvolging van dossiers. Het ABVV voelt zich hier minder afgesproken, want we investeren net veel in bereikbaarheid.”