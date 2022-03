Meer dan 1000 handtekeningen tegen Jumbo in Grimbergen

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil met de uitbouw van het gemeentehuis met de OCMW-diensten en bibliotheek ook een ondergrondse parking aan het Prinsenbos aanleggen. De plannen waarbij de gemeente voorstelt om een Jumbo-grootwarenhuis van 1.300 m2 te installeren veroorzaken heel wat protest. Eerst was er het Burgerplatform Bruisend Grimbergen dat het gemeentebestuur opriep om de plannen op te bergen, nu laat ook Unizo van zich horen. Secretaris Joost Olbrechts van Unizo startte een online-petitie met als titel ‘Geen grote supermarkt in ons kleine centrum’.

“Ik ben wel geschrokken van de impact”, zegt Olbrechts. “In geen tijd gingen we over de 1.000 handtekeningen. Het punt is denk ik gemaakt, het is te hopen dat het gemeentebestuur dit krachtig signaal oppikt en de plannen wijzigt. Ik weet van vroeger dat een kleine supermarkt in het centrum amper rendabel is, een grotere is dat wel als je klanten uit omliggende gemeenten aantrekt. Maar dan creëer hier weer meer verkeer. Een grote Jumbo hier inplanten, dat noem ik Dombo. Het zou een drama zijn voor de lokale handelaars. Ik pleit ervoor om van het centrum meer een ontmoetingsplaats te creëren, dan zal het wel vanzelf aantrekken. We werken aan alternatieve voorstellen die we aan het gemeentebestuur zullen meedelen.”

Inmiddels gaf de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) al negatief advies over de plannen van het gemeentebestuur. Het schepencollege zal binnenkort alle bezwaren behandelen en dan een definitief standpunt innemen. Op de komende gemeenteraad zullen er alvast ook vragen gesteld worden vanuit de oppositie.