Meer dan 650 kippen uit legbatterij gered: “Nu een thuis voor hen zoeken”

In Beveren is een grote legbatterij van kippen die “na hun dienst” worden geslacht. “Die kippen leggen minstens twee eieren per dag, in een regime van zes uur licht en dan zes uur geen licht”, zegt Ellen Van Assche van de vzw Huppeldepup. “In het totaal gaat het om 5.000 of 6.000 kippen. Wij kunnen die niet allemaal redden.”

“De bedoeling is dat we zo’n tien procent van die dieren kunnen redden. Het gaat dan over zo’n 500 kippen. Bij ons in Humbeek worden er honderd opgevangen, de rest gaat naar de Ark van Pollare in Lennik, met wie we intens samenwerken.”

“In de fabriek wordt kunstmatig licht gebruikt om de productie van de kippen te optimaliseren. Dat is eigenlijk een geforceerde overproductie”, vertelt Ellen. “De dieren worden zo uitgeput en wanneer ze bij ons terechtkomen, kunnen ze na rust en verzorging terug eitjes leggen. Dat merken we meteen aan de kippen die zich goed voelen en helemaal heropleven.”

“Wanneer ze in de fabriek worden afgedankt, zijn ze nog maar anderhalf jaar oud, maar de kippen kunnen toch tot zeven jaar oud worden. Het is onze bedoeling om de kipjes vooral een leuke thuis te bieden. We gaan natuurlijk wel na wie de kippen wil adopteren. We willen dat ze goed worden opgevangen.”

Niet afgeschreven

“Deze dieren zijn absoluut niet afgeschreven. Integendeel. Ik zag kippen die veel sneller herstellen van de legbatterij en meteen ook eitjes leggen. Dus bij deze de warme oproep aan iedereen om een kipje te adopteren.”

In de Ark de Pollare in Lennik werden intussen de eerste kipjes ondergebracht. “We hadden meer dan 200 eitjes in het begin”, vertelt Ellen. “We zijn met Huppeldepup en de Ark van Pollare ook verbonden met de actie ‘Red een Legkip’.”

Soepkip

“Die actie heeft als doel om zo veel mogelijk legkippen door middel van adoptie te redden van de slacht. Op het moment dat de productie van de legkippen minder wordt, gaan ze normaal naar het slachthuis om te eindigen als soepkip. Wij bieden de boer hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht.”

“We herplaatsen de kippen bij mensen die aan ons hebben aangegeven de kippen in hun tuin een goed leven te willen geven. Hier mogen de kippen tot aan hun dood, nog één tot enkele jaren, rondscharrelen.”