Het debuut van Remco Evenepoel als profrenner is meer dan geslaagd te noemen. In de Ronde van San Juan in Argentinië was de Schepdaalnaar de beste jongere onder de 23.

Bovendien was Evenepoel negende en eerste Belg in de eindstand. Hij liet zich vooral opmerken met de derde plaats in de individuele tijdrit, een aantal aanvalspogingen en het werk dat hij opknapte voor kopman Alaphilippe. Zelf noemt hij zijn debuut geslaagd en erg leerrijk. Zijn volgende wedstrijd is de World Tour-rittenwedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten die op 24 februari van start gaat.

