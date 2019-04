De komende drie jaar komen er in onze regio 2.003 plaatsen bij in het basis- en secundair onderwijs. De Vlaamse regering maakt daarvoor meer dan 18 miljoen 350 duizend euro voor vrij. De onderwijscapaciteit wordt hierdoor uitgebreid in Dilbeek, Halle, Vilvoorde en Zaventem. Er wordt hoofdzakelijk ingezet op extra plaatsen in het secundair onderwijs.

Meer dan tweeduizend nieuwe plaatsen in het onderwijs in Halle, Dilbeek, Vilvoorde en Zaventem

In Vilvoorde komen er 554 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Er komt een nieuwe middelbare school van het GO! Onderwijs op de Asiat-site en de secundaire school Virgo+ en het College worden uitgebreid.

In Halle komen er in het totaal zo’n 540 extra plaatsen bij. De stoeltjes zullen te vinden zijn in het GO! Technisch Atheneum en in Don Bosco.

In Dilbeek worden extra plaatsen gerealiseerd in het basisonderwijs. Sint-Alena creëert tweehonderd nieuwe plaatsen, de Broederschool 138.

In Zaventem wordt ook ingezet op capaciteit in de middelbare scholen. ZAVO krijgt er meer dan 260 plaatsen bij, Go! Atheneum Zaventem 120.

Onderzoek toonde alvast aan dat ook na 2021 blijvende investeringen nodig zullen zijn om de verwachte capaciteitsproblemen op te vangen.