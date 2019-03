Meer sporen tussen Linkebeek en Sint-Genesius-Rode

Om de extra sporen te realiseren, keurde de Vlaamse regering een startnota goed. De komende maanden zullen alle betrokken gemeentes en inwoners geconsulteerd worden over deze plannen. Op basis van hun adviezen zal de Vlaamse regering later een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan vastleggen, vermoedelijk tegen 2021. De voltooiing van de werken aan de sporen wordt voorzien tegen 2030. “Eenmaal de werken voltooid zijn, zullen er tijdens de piekuren elk uur 4 treinen rijden van en naar Brussel, en dit in alle stations op lijn L124 tussen Charleroi en Brussel”, aldus Peter Van Rompuy.

Voor de realisatie van de geplande werken voor het GEN is een bestemmingswijziging noodzakelijk. In 2010 werd hiervoor reeds een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. Deze vergunning werd echter vernietigd door de Raad voor Vergunningenbetwistingen in 2014. Om een solide juridische basis te bieden voor de aanleg van de 2 extra sporen wordt nu een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Gisteren keurde de Vlaamse Regering de startnota daartoe goed.

Naar aanleiding van de geplande spooruitbreiding wordt ook onderzocht om een fietssnelweg (F207) tussen Sint-Genesius-Rode en Brussel aan te leggen langsheen de spoorlijn.