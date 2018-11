U kon er in onze journaals deze week niet naastkijken: zondag is het precies 100 jaar geleden dat de wapens eindelijk zwegen in Wereldoorlog I. Ook Meise herdenkt de Wapenstilstand met een uitgebreide expo over de lokale oorlogsgeschiedenis, samengesteld door erfgoedkring Berla.

Met de tentoonstelling Meise herdenkt de Groote Oorlog" zet de lokale erfgoedkring Berla de kroon op haar herdenkingsprogramma rond WO I. De leden van de kring werkten specifiek rond de impact op de gemeente. Voorzitter Jan Verbelen: “We willen echt de geschiedenis van de oorlog hier in Meise weergeven. Voor een algemene tentoonstelling kan je naar een museum als Flanders Fields gaan, hier gaat het echt over onze gemeente.” En dat is geen letter gelogen: de expo toont onder meer een indrukwekkende ‘Wall of fame’ met de gesneuvelde soldaten en burgers uit alle deelgemeenten van Meise, een reeks fraaie aquarellen en zeldzame collectiestukken, zoals een Belgisch geweer gebruikt in de slag bij het gehucht Imde.

RINGtv geeft je vanavond al een bevoorrechte eerste blik op de tentoonstelling. De expo opent morgenavond in het Administratief Centrum van Wolvertem.