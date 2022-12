Meisenaar Gilles Thomas schept verwachtingen op kerstjumping Mechelen

Op de kerstjumpig in Mechelen, de Memorial Eric Wauters, is de 24-jarige topruiter Gilles Thomas uit Meise aan het werk. Hij beleefde dit jaar zijn grote doorbraak bij de profs in de ruitersport. Hoog tijd voor een kennismaking.

Voor Gilles Thomas is de kerstjumping misschien wel hét evenement van het jaar. “Het is altijd speciaal om eigen land een wedstrijd te rijden, bovendien is dit amper op 20 minuten van mijn woning, dus hier zijn heel veel supporters voor mij.”

Gilles toonde zich op zijn 18de voor het eerst aan het grote publiek. Hij sleepte toen de Europese titel bij de junioren in de wacht. Dit jaar zet hij zijn toptalent als prof in de verf met zijn allereerste vijfsterren grand prix-zege op de legendarische omloop van Hickstead in Engeland. “Het was 91 jaar geleden dat een Belg daar won,” zegt Gilles. “Die titel is iets waar je wel van droomt, maar waar ik nooit van dacht dat het realiteit zou worden.”

Sinds dit jaar maakt de jonge ruiter ook deel uit van het nationale A-team dat zich plaatste voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Een zege op de kerstjumping in Mechelen zou dan ook de kers op de taart zijn. “Ik ga er hard mijn best voor doen.”

Gilles Thomas heeft uiteindelijk uitstekend gedaan op de wereldmanche in Mechelen. Thomas bleef, samen met 4 andere combinaties, foutloos in de eerste ronde en haalde zo de barrages. Daarin eindigde hij 5e.