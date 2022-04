"Mentaal welzijn moet voorop staan bij managementfunctie"

In Diegem konden leidinggevenden gisteren terecht voor een cursus meditatie. Mentale gezondheid stond er voorop, want bij zo'n functie komt heel wat stress en emotie kijken. Ook ex-topjudoka Heidi Rakels kwam er vertellen over haar ervaringen.

Het event werd georganiseerd door het management-consulting bedrijf Capgemini Invent. “Wij hebben een jarenlange samenwerking met Women on Board,” legt manager Deborah D’Hauwer uit. “Zij willen meer vrouwen in raden van bestuur van Belgische bedrijven. En binnen zo’n managementfuncties is het dan echt wel belangrijk om mentaal welzijn voorop te stellen.

Eén van de sprekers was Karin Laverge, auteur van ‘Word CEO van je brein’. Zij gaf praktische tips: “Laat stilte toe. In een gesprek of in een vergaderzaal waar een meeting bezig is. Het even toelaten van stilte zorgt ervoor dat iedereen weer tot zichzelf kan komen en alle gemoederen en gedachten zich even kunnen settelen.”

Ook Heidi Rakels, ex-topjudoka en zelf oprichter van een bedrijf, kwam vertellen over haar ervaring met meditatie. Dat doet ze twee uur per dag: “Zo verwerk ik dingen. Er gebeuren heel veel dingen op één dag en dan stop je de maalstroom aan gedachten en begint de verwerking. Dat heeft een positieve invloed op mezelf. Ik slaap beter en ben een stuk efficiënter.”