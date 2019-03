Merchtemnaar trekt Vlaamse lijst voor burgerlobby PRO

PRO streeft in de eerste plaats naar een nieuwe bestuurscultuur waarin de burger meer inspraak krijgt en de afstand tussen bestuur en burger ongedaan gemaakt wordt. De groep wil dat burgers systematisch, actief en transparant bij het beleid betrokken worden door de organisatie van regelmatig en transparant overleg tijdens de hele bestuursperiode.

Joris Verspecht, tot in juni 2017 in Merchtem gemeenteraadslid voor CD&V en nu PRO-lijsttrekker voor het Vlaams parlement, haalde met zijn PRO-lijst bij de jongste verkiezingen in deze gemeente in een klap 24,4 procent. Sofie Lapière uit Kortenberg staat op de tweede plaats. Leen Servranckx uit Galmaarden is lijsttrekker voor de Kamer en momenteel afgevaardigd bestuurder van de ACV-organisatie Vokans (Vorming- en Opleidingskansen). De GB-G-groep waarmee ze bij de lokale verkiezingen opkwam in Galmaarden haalde één zetel. Tweede op de lijst is Erick Beunckens, sinds 2013 in Asse gemeenteraadslid voor Zellik-Relegem. Gehoopt wordt dat er nog andere lokale groepen en politici van andere partijen aansluiten.

Foto: FB Joris Verspecht