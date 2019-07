Merchtemse Steltenlopers blijven noodgedwongen thuis

De Koninklijke Steltenlopers van Merchtem werken jaarlijks tientallen optredens af in binnen- en buitenland. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging gaat het nu op een grove manier fout. Voorzitter Roger Daelemans: "Door het overlijden van de president van Tunesië, Beji Caid Essebsi (92), zijn plots alle optredens ginder afgelast. Dat begrijpen we. Maar onze poging om eventueel dan toch gewoon met de 52 leden -de volle bezetting van de Steltenlopers- met vakantie te gaan in de geboekte hotels in Tunesië, is afgeketst. Hotels blijven dicht, en wij blijven dus thuis."



De financiële kater is niet min. Daelemans: "De vliegtickets alleen kosten samen zo'n 30.000 euro, een groot deel gedragen door de leden zelf, ook door hun optredens een heel jaar door. We stellen alles in het werk om een compensatie te krijgen, maar dit is niet evident. Daarnaast is er ook ons vrachtvervoer. De houten stelten moeten naar ginder worden gebracht via speciaal vervoer. De hoogste stelten zijn 4,11 meter onder de voet."



Uitzonderlijk vervoer

Om de stelten in Djerba te krijgen, riepen de Steltenlopers de hulp in van een uitzonderlijk vrachtvervoer. “Het gaat om een vrachtwagentransport richting Marseille,” legt Daelemans uit. “Daar zijn de houten stelten ingescheept om per boot naar Tunis gebracht te worden. Door de annulatie van onze optredens moeten we de stelten nu zo snel mogelijk weer hier krijgen.” Ook dat is een zware financiële last. De heenreis van de stelten via cargo kostte al 5.000 euro.

De Merchtemnaren zij niet alleen ontgoocheld dat de optredens in Djerba zijn afgelast, ze zien ook een vakantie aan hun neus voorbij gaan. “Heel wat Steltenlopers leefden en spaarden naar deze reis toe. Het is onbegrijpelijk dat dit nu gebeurt,” aldus schepen van Cultuur David De Valck (Open VLD) die zelf trompet speelt bij de vereniging. “Ik pleit er voor om optredens die niet 100 procent verzekerd kunnen worden, niet aan te nemen”, zegt hij.