Mestzak loopt leeg, vrees voor grote schade aan natuur

De zak scheurde open in de buurt van Ravaartstraat en de Driekastelenstraat. De mest verspreidt zich door de weilanden en er loopt ook een lang mestspoor door de straten. Naast de geurhinder wordt vooral gevreesd voor immense schade aan het Europees beschermde natuurgebied van het Floordambos.

Volgens Natuurpunt is het een ramp voor de dieren en planten. De mest is ook in de Trawoolbeek gelopen, een beek die bekend staat héél zuiver te zijn. Natuurpunt vermoedt dat er kwaad opzet in het spel is en vraagt zich of de zakken wel op die plek mochten liggen. Het hoopt dat de gemeente snel maatregelen neemt om de schade te beperken.

Foto: Natuurpunt