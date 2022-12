Metersdiep zinkgat in centrum Merchtem, baan morgen opnieuw open

Er is een diep zinkgat ontstaan in de Nieuwstraat in Merchtem, schuin tegen over het gemeentehuis. Door het gat wordt een groot deel van de woensdagmarkt verplaatst en blijft de drukke straat afgesloten. Gelukkig is de oorzaak snel achterhaald. Morgenochtend gaat de weg opnieuw open.

In de Nieuwstraat is ter hoogte van het gemeentehuis door een diep zinkgat tijdelijk geen verkeer mogelijk. “Het gaat om een gewestweg die door het centrum loopt. Aanvankelijk werd gedacht dat de herstelling een week zou duren, maar de oorzaak is gelukkig snel gevonden", zegt burgemeester Maarten Mast. "Een opvangbak onder een rioleringsrooster was slecht aangesloten, waardoor er zeer vermoedelijk al jaren water in de ondergrond onder het asfalt sijpelde, uiteindelijk met het zinkgat tot gevolg. Het is een meevaller dat dit zo snel kan worden hersreld. Het is ook een gewestweg, met veel doorgaand verkeer."

Dat is ook goed nieuws voor de marktkramers. "De woesdagmarkt vandaag moest het met zeven kramen minder stellen die geen plaats hadden door het zinkgat. Even werd gevreesd dat ook volgende week de markt in beperkte vorm zou moeten doorgaan. Dat is gelukkig niet het geval. Tot zolang het zinkgat en de schade aan de nutsleidingen niet zijn hersteld, blijft de baan wel afgesloten en geldt de omleiding van de woensdagmarkt.”