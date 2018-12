Michel Doomst verdedigt plannen grote ruilverkaveling

De ruilverkaveling in Gooik is de grootste in Vlaanderen. In totaal zijn er 7500 percelen bij betrokken en gaat het om 3.000 hectare grond. "Een goede zaak", zegt burgemeester Doomst, want het is volgens hem de enige manier om de open ruimte in Gooik kwalitatief te verbeteren. Bij een ruilverkaveling worden bestaande percelen herverdeeld onder eigenaars.

Volgens Michel Doomst is de ruilverkavling een goede zaak voor landbouwers en het milieu. Ook het toerisme en de lokale economie zouden er wel bij varen. Het gevaar voor een monotone landbouw en inperking van de biodiversiteit, wijst hij van de hand.

Het kostenplaatje voor de ruilverkavling bedraagt 16,9 miljoen euro, maar dat bedrag wordt volgens Michel Doomst grotendeels door de Vlaamse overheid en door de rechtstreekse belanghebbenden gefinancierd.Het openbaar onderzoek naar de ruilverkaveling loopt nog tot 7 december.