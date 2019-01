Minder werklozen, blijvend grote taalachterstand

Het gaat goed met de werkloosheid in Halle-Vilvoorde. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Iets meer dan 15.000 mensen in onze regio hadden eind vorige maand geen job, goed voor een werkloosheidspercentage van 5,3% Dat is het laagste cijfer sinds 2009.

15.160 mensen. Dat is het exacte aantal mensen dat eind vorig jaar werkloos was in Halle-Vilvoorde. Dat is een daling met meer dan 7% tegenover dezelfde periode vorig jaar. In mei en juni van dit jaar dook het aantal werkzoekenden zelfs onder de grens van de 15.000. De laatste keer dat dat gebeurde, was in mei 2012. De werkloosheidsgraad in Halle-Vilvoorde staat met 5,3% op het laagste peil in 10 jaar en is ook een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde, dat 6,1% bedraagt.

Opvallend is echter wel het aantal werklozen in Halle-Vilvoorde dat volgens de VDAB een taalachterstand heeft. In onze regio hebben 4 op de 10 werklozen zo’n taalachterstand en dat is meer dan het dubbele dan het Vlaamse gemiddelde.