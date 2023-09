Minderjarige jongen uit Merchtem ontvoerd: drie verdachten aangehouden

De feiten dateren van donderdag 21 september. Die avond verwittigde een man de lokale politie van AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) met de melding van de ontvoering van zijn minderjarige zoon. "Later die avond hebben zowel de vader alsook de politie meermaals contact gehad met de ontvoerders”, zegt Yasmina Vanoverschelde van het Brusselse parket. "Die laatsten zouden hen na enkele uren hebben gemeld dat ze de minderjarige zouden vrijlaten in de buurt van Asse. De politie kreeg niet veel later ook een melding binnen van een buurtbewoner dat er een jongeman werd aangetroffen in Asse. Het bleek over de ontvoerde minderjarige te gaan. Tijdens de ontvoering zou de minderjarige meermaals zijn geslagen hebben gekregen.”

Nog diezelfde avond slaagde de politie er in het voertuig van de daders klem te rijden na een korte achtervolging in Anderlecht. "Er zaten drie mannen in het voertuig”, laat het Brusselse parket weten. "Alle drie werden ze opgepakt en meegenomen voor verhoor. De auto werd in beslag genomen alsook een gsm die in de auto werd teruggevonden.”

Het parket liet de drie verdachten voorleiden bij de onderzoeksrechter, die besliste om hen aan te houden. “Ze werden in verdenking gesteld van opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige, illegale en willekeurige opsluiting, gijzeling, verbale bedreigingen met bevelen of voorwaarden en diefstal door middel van geweld of bedreiging, in bendevorming, met wapens en een voertuig”, klinkt het bij het parket.

De drie verdachten verschenen deze week voor de raadkamer, die hun aanhouding bevestigde. Ze blijven nog minstens een maand in de cel. "Het onderzoek is lopende om de precieze omstandigheden van de ontvoering te achterhalen”, laat het parket nog weten.