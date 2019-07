Minderjarige pyromaan in gesloten instelling geplaatst

De 15-jarige jongen die vorige week donderdag zo'n 500 balen hooi in brand stak in Sint-Anna-Pede bij Dilbeek is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst

De brandweer en politie merkten op hoe de jongen gefascineerd naar de brand stond te kijken. Hij werd opgepakt en bekende niet veel later dat hij de balen in brand had gestoken. De jongen verbleef in een open instelling voor jongeren met leerstoornissen en gedragsproblemen in Schepdaal, maar de jeugdrechter plaatst hem nu op vraag van het parket Halle-Vilvoorde in een gesloten instelling.

Bij de feiten was ook een tweede minderjarige betrokken. Hij valt onder de bevoegdheid van het parket van Leuven.