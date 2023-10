Verkiezingen 2024

Line De Witte trekt in Vlaams-Brabant voor PVDA de lijst voor het Vlaams parlement. De Leuvense leerkracht, woonexperte en jonge moeder hoopt op een zetel in het parlement. Bij de vorige Vlaamse verkiezingen greep PVDA daar net naast. Het speerpunt in de campagne van De Witte is het woonbeleid....