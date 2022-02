Minister Gatz: “Taalwetgeving moet gemoderniseerd worden”

Gisteren vond in Brussel de studiedag ‘de toekomst is meertalig’ plaats. Met de dag wil Brussels minister Sven Gatz het belang beklemtonen van meertaligheid in de hoofdstad. Hij pleit er ook voor om de taalwetgeving te moderniseren. “De huidige problemen overstijgen de klassieke tweedeling Franstaligen en Nederlandstaligen”, aldus Gatz.

Waarom is meertaligheid zo cruciaal voor de toekomst van ons land en hoe kunnen we die verankeren? Wat zijn de voordelen van tweetalig onderwijs? En kan de huidige taalwetgeving op de schop? Rond die thema’s werd gisteren gedebatteerd in Residence Palace. De studiedag werd afgetrapt door eerste minister Alexander De Croo. Hij beklemtoonde vooral de huidige taalrealiteit in Brussel en het belang van meertaligheid in internationale context.

Woorden waar ook Sven Gatz, in Brussel bevoegd voor de promotie van de meertaligheid, zich in kan vinden. Hij wil daarom onder meer de taalwetgeving moderniseren. “We moeten ons afvragen of de taalwetgeving nog van deze tijd is. Die was er om problemen van de vorige eeuw op te lossen”, meent Gatz. “De problemen van deze eeuw zijn anders. Denk maar aan de diversiteit, de meertaligheid, de gezondheid, de mobiliteit en het klimaat. Problemen die de klassieke tweedeling Franstaligen en Nederlandstaligen overstijgen.”

De studiedag werd afgesloten met een debat met onder meer journalist Rik Van Cauwelaert uit Roosdaal en professor Philippe Van Parijs, bekend van het talenplatform Brulingua. “Veel Brusselaars slagen er niet in te communiceren in de drie economisch belangrijkste talen van Brussel. Daar moeten ze wel toe komen. Morgen, nog meer dan vandaag, zal meertaligheid een van de troeven van Brussel zijn”, besluit Van Parijs.