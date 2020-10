Minister Wilmès mag intensieve zorg verlaten

Wilmès raakte een tweetal weken geleden besmet met het coronavirus. Naar eigen zeggen gebeurde dat in familiekring. Enkele dagen later belandde ze op intensieve zorgen van het Brusselse Delta-ziekenhuis. Die afdeling heeft ze vanmiddag mogen verlaten. "Mijn gezondheidstoestand laat toe dat ik de intensieve zorg verlaat, maar ik blijf nog even in het ziekenhuis", laat Wilmès weten via sociale media. "Ik wil het verplegend personeel bedanken voor hun toewijding en professionalisme. Laten we hen helpen voor ons te zorgen. Zorg goed voor jezelf. Blijf thuis."

