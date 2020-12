MIRA bewondert dubbelplaneet

Jupiter en Saturnus zoeken als sinds de zomer toenadering tot elkaar. Deze week bereiken de twee planeten een samenstand. Vanaf de aarde gezien staan Jupiter en Saturnus dan bijna op één lijn en erg dicht bij elkaar. “Langzaam zag je Jupiter de grootste van de twee dichterbij Saturnus komen aan de hemel”, vertelt Philippe Mollet van Volkssterrenwacht MIRA. “Sinds een kleine twee maand was het al zo dichtbij dat je ze al in een verrekijker samen in beeld kon houden en sinds een weekje of twee lukt dat ook om in een telescoop te zien en dan kan je natuurlijk extra dingen zien want in een telescoop zie je die ring van Saturnus, in de telescoop zie je de maantjes van Jupiter.” Door het slechte weer is de samenstand hier bij ons niet goed zichtbaar. Maar niet getreurd als u één en ander gemist heeft. “De volgende keer doet zich al voor binnen 60 jaar, in 2080 is er weer zo'n opvallend dichte samenstand tussen Jupiter en Saturnus”, geeft Mollet nog mee.