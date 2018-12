Misleidende brieven over groepsaankopen

De voorbije weken liepen bij het gemeentebestuur van Zemst heel wat vragen binnen rond een brief die in de bus viel bij de inwoners over groepsaankopen. “Onder de naam Wikipower stuurt een commercieel bedrijf brieven naar inwoners uit Zemst”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In hun schrijven wekken ze de indruk te werken met het gemeentebestuur, wat niet klopt.” De gemeente wijst erop dat ze voor groepsaankopen enkel samenwerkt met de provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus.